У МОЗ назвали помилкою відмову від оплати послуг пацієнтами в рамках медреформи

Так, заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що відмова від принципу співоплати була найбільшою помилкою і невдачею медичної реформи. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на її заяву в ході онлай-форуму.

"Не вдалося законодавчо, тобто, на рівні Верховної Ради під час прийняття закону (Про державні фінансові гарантії – ред.) передбачити в законі співфінансування...розуміючи, що фінансів немає, ми не зробили жодного кроку, щоб сказати повну правду, що ми не можемо забезпечити все це безкоштовно", - заявила заступник міністра.

Вона також уточнила, що нинішня влада вирішила не зупиняти медреформу, але при цьому провела внутрішній аудит для інвентаризації для того, щоб «виправити допущені помилки».

Зазначимо, що українці бурхливо відреагували на слова Микичак про «помилкову» відмову брати гроші з пацієнтів.

"Ми ще стоїмо на порозі економічного прориву або ще потрібно почекати 100 днів", "лікарні і без реформи гроші беруть. шо воно меле", "Ахахаха) тобто то грошей дофіга, тому ви їх на дороги віддаєте, а потім відразу грошей немає - з хворих треба брати", "держава рекетир", "грошей немає - будьте здорові!", "Не пам'ятаю такого моменту, щоб медики грошей не брали. Брали завжди", - пишуть люди в мережі.

Нагадаємо, зарплати українцям перерахують, кому пощастить вже в січні: "до 25 тисяч отримають...".

Як повідомляла Politeka, тарифи радикально перерахують, в МОЗ оголосили, що зміниться: "за рахунок збільшення податків...".

Також Politeka писала, що обіцяних грошей на всіх не вистачить, нові ганебні деталі медреформи: "доведеться платити за...".