В Украине стартовал второй этап медицинской реформы, а, следовательно, теперь гражданам в больницах не должны выдавать списки необходимых лекарств и не должно быть никаких "благотворительных взносов"

Национальная служба здоровья Украины заключила контракты с 1084 учреждениями на оказание медицинской помощи пациентам в стационарных условиях, то есть лечение должно предоставляться бесплатно. В настоящее время из 17 услуг, за которые якобы не должны требовать денег, НСЗУ оплачивает больницам лишь расходы на роды, неонатальную помощь, лечение инсульта и инфаркта, а также за ургентные операции. Правда, и с этим возникли существенные проблемы.

Медики уверяют, что не всех пациентов могут пролечить бесплатно, так как запланированных на пациентов денег попросту не хватает. Кого-то поставят на ноги в уложенную сумму, другому нужно на порядок больше лекарств.

"Тарифы НСЗУ просчитаны без стоимости расходных материалов. А эти расходники где-то надо взять. И где их брать, если НСЗУ денег на них не выделила?! Как вылечить инфаркт на 16 тыс. грн, если сейчас на это реально уходит 55–60 тыс. грн?! Так что пациенты вынуждены по-прежнему оплачивать стоимость расходных материалов, и от этого никуда не деться", — отмечает врач Анжела Порик.

Подтверждает эту же ситуацию и генеральный директор Черновицкой больницы скорой помощи Александр Глушко. По его словам, 16 тысяч гривен на лечение пациентов с инсультом реально не хватает. Глушко надеется, что в ближайшее время на таких больных будут выделять по 30 тыс. грн, и, мол, тогда эта суммы покроет все издержки.

Ранее мы сообщали, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил о намерении правительства внести корректировки в медреформу. В частности, планируется опираться на немецкую систему.

Ангела Меркель заявила, что Германия готова поддержать Украину в развитии медицинской сферы. Вдобавок, канцлер уже выбрала специального советника, который будет консультировать украинцев по всем вопросам.

Украинцы скептически отнеслись к планам Кабмина. Пользователи сети ожидают, что после нововведений станет только хуже, ведь в Германии развита именно частная медицина, где за медуслуги нужно платить немалые деньги: "С вас 12 тыс грн"; "Пусть лучше ориентируется на немецкую систему оплаты"; "Чтобы была немецкая медицина, нужно вложить большие деньги в течение десятилетий"; "коррупция ничего не даст сделать. Никакого толку от твоих вложений, если их украдут"; "много ли украинцев останется в живых после вашей реформы?"

Напомним, когда в Украине откроют садики и запустят метро, заявление Минздрава: "Другого выхода нет".

Также Politeka писала, что карантин продлевают, срочное заявление Шмыгаля и новые сроки: «Официально до…».