В Минздраве назвали ошибкой отказ от оплаты услуг пациентами в рамках медреформы

Так, замминистра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что отказ от принципа сооплаты был самой большой ошибкой и неудачей медицинской реформы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ее заявление в ходе онлай-форума.

«Не удалось законодательно, то есть, на уровне Верховной Рады во время принятия закона (о государственных финансовых гарантиях – ред.) предусмотреть в законе софинансирование…Понимая, что финансов нет, мы не сделали ни одного шага, чтобы сказать полную правду, что мы не можем обеспечить все это бесплатно», - заявила замминистра.

Она также уточнила, что нынешняя власть решила не останавливать медреформу, но при этом провела внутренний аудит для инвентаризации для того, чтобы «исправить допущенные ошибки».

Отметим, что украинцы бурно отреагировали на слова Микичак об «ошибочном» отказе брать деньги с пациентов.

«Мы ещё стоим на пороге экономического прорыва или ещё нужно подождать 100 дней», «Больницы и без реформы деньги берут. шо воно меле», «Ахахаха) то есть то денег дофига, поэтому вы их на дороги отдаете, а потом сразу денег нет - с больных надо брать», «Государство рэкетир», «Денег нет - будьте здоровы!», «Не помню такого момента, чтобы медики денег не брали. Брали всегда», - пишут люди в сети.

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