Такого не було вже давно

Курс гривні в Україні під кінець тижня обвалився до свого трирічного мінімуму

У четвер, 29 жовтня, на відкритті торгів міжбанківського валютного ринку курс американського долара різко рвонув вгору, досягнувши 28,44 грн/долар і 28,43 грн/долар за ціною продажу і покупки відповідно. Ці цифри стали найнижчими для української гривні за три роки. Минулого разу подібні показники фіксувалися ще 26 січня 2018 року.

Фінансовий аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко в коментарі НВ Бізнес уточнила, що такий різкий ривок курсу вниз пов'язаний багато в чому зі скасуванням електронного декларування в Україні.

"Минулого тижня курс перебував у хиткій рівновазі. Швидше за все, ця новина стала психологічним фактором, яка переламала ситуацію на ринку на користь продавців", - вважає експерт.

Зазначимо, що зараз ринок "обмірковує" новини про рішення Конституційного Суду щодо електронного декларування, а також ситуацію навколо НАБУ. Зазначені фактори можуть стати проблемою для співпраці з МВФ, яке буде дуже важливим для країни в наступному році.

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