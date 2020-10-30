Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі похвалилася вражаючими формами у відвертій сукні

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилося архівне фото зірки з одного із заходів. Ще зовсім молода Джолі була одягнена в дуже зухвалий наряд. Вона вибрала для виходу в світ сріблясте плаття з глибоким вирізом на спині і вражаючим декольте. Сукня сильно здавила пишні груди Джолі, якц так і норовили вистрибнути з вирізу.

Актриса сміливо і зухвало позувала на камеру. Вона відверто сміялася, показуючи свою неймовірну посмішку. Її колір волосся був рудуватим. Такою Джолі мало хто пам'ятає. Ймовірно, фото було зроблено в кінці 1990-х років.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі підкорила пристрасними кадрами в чорному пікантному вбранні. Актриса знялася у фотосесії, надівши чорну кофту з глибоким вирізом і обтягуючу спокусливу спідницю. Образ доповнили панчохи. Виглядала Анджеліна дуже жіночно і гаряче. Як повідомили автори аккаунта в Instagram, ці фото були зроблені в 2004 році-самий розквіт кар'єри Джолі.

Як відомо, зараз актрисі 45 років. Вона виховує шістьох дітей, трьох з яких народила від Бреда Пітта. Останнім часом Джолі сильно змінилася в характері. Мало що залишилося від тієї зухвалої дівчини, яка підкорювала Голлівуд.

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