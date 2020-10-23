Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі похвалилася розкішним бюстом в екстремальному декольте

Як пише Politeka.net, архівне фото з'явилося на одній з фан-сторінок актриси. Джолі була одягнена в сукню піжамного стилю з неймовірно глибоким декольте. Актриса повернулася боком, засвітивши свій бюст у всій красі.

Варто відзначити, що знімок вийшов неймовірно пристрасним і хижим. У пориві пристрасті актриса запустила руки у волосся, піднявши їх, що зробило кадр ще пікантнішим. Пухкі губи Джолі привернули увагу, а погляд звів з розуму багатьох шанувальників. Фото було зроблено в 2005 році, коли Джолі ще була соковитою і обожнюваною мільйонами жінкою.

"2005. Мені все ще цікаво, на що вона дивилася. Енджі, сфотографована Джеймсом Уайтом", - підписали фото автори аккаунта.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі спантеличила видом на прогулянці зі старшим сином. Актрису сфотографували, коли вона виходила з магазину. Джолі постала в довгій чорній сукні, чорних туфлях без каблука і медичній масці чорного кольору. Її образ виглядав досить похмуро.

"Анджеліна Джолі гуляє в Лос-Анджелесі з Паксом", - підписали фото автори аккаунта.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в пікантній ночнушці завмерла в хижій позі на підлозі:"дівчина-дракон".

Як повідомляла Politeka, розкішна Анджеліна Джолі оголила солодкі місця, запаморочивши голову м'якими вигинами: «твої губи такі...».

Також Politeka писала, що пристрасна Анджеліна Джолі в латексі і панчохах показала, чим спокушала Бреда Пітта: «Бомба».