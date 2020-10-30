Известная голливудская актриса Анджелина Джоли похвасталась впечатляющими формами в откровенном платье

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы появилось архивное фото звезды с одного из мероприятий. Еще совсем молодая Джоли была одета в очень вызывающий наряд. Она выбрала для выхода в свет серебристое платье с глубоким вырезом на спине и впечатляющим декольте. Платье сильно сдавило пышную грудь Джоли, которая так и норовила выпрыгнуть из выреза.

Актриса смело и дерзко позировала на камеру. Она откровенно смеялась, показывая свою невероятную улыбку. Ее цвет волос был рыжеватым. Такой Джоли мало кто помнит. Вероятно, фото было сделано в конце 1990-х годов.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли покорила страстными кадрами в черном пикантном наряде. Актриса снялась в фотосессии, надев черную кофту с глубоким вырезом и обтягивающую соблазнительную юбку. Образ дополнили чулки. Выглядела Анджелина очень женственно и горячо. Как сообщили авторы аккаунта в Инстаграм, эти фото были сделаны в 2004 году – самый расцвет карьеры Джоли.

Как известно, сейчас актрисе 45 лет. Она воспитывает шестерых детей, троих из которых родила от Брэда Питта. В последнее время Джоли сильно изменилась в характере. Мало что осталось от той дерзкой девушки, которая покоряла Голливуд.

Напомним, что хищная Анджелина Джоли в порыве страсти засветила бюст в экстремальном декольте: жаркий кадр.

Как сообщала Politeka, неукротимая Анджелина Джоли сбросила одежду, вскружив голову мокрой нежной кожей: мечта миллионов.

Также Politeka писала, что роскошная Анджелина Джоли в приспущенном платье подразнила пышным бюстом: «Эффектно».