Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила запитати у своїх шанувальників, яке з весільних суконь їй більше йде
Як повідомляє Politeka, дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram кілька варіантів і попросила у фанатів визначитися, яке з суконь найкрасивіша.
"Ви просили виставити всі три весільних образи, а якщо ви просите - я роблю!!!🤍 Почнемо з того, чому їх було 3?! Коли я почала планувати своє весілля, то відразу подумала, що хочу якось розділити свої наряди. Спочатку думала їх буде два, але потім подумала що хочу надіти вуаль, це просто писк моди ну і все, понеслася..." - написала знаменитість.
Далі дівчина детально перераховує всі достоїнства кожної з суконь і пояснює, як визначилася зі своїм вибором.
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"Ось так я і знайшла свої три ідеальних вбрання. Відчувала себе в них нереально комфортно, а найголовніше стильно і красиво. Я отримала мільйон компліментів на весіллі і після весілля! Який з моїх образів вам сподобався найбільше? І якщо що, я буду їх продавати! Може вони порадують ще когось, буду щаслива! 😊", – додала Христина.
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Фанати в коментарях відповіли на питання зірки, заодно обсипавши її компліментами.
"Перший образ нагадав мені Меган Маркл, так само стильно і лаконічно. Другий образ ніжна наречена. Ну і третій образ-саме воно-потусити і відірватися)) у всіх нарядах ви шикарна наречена! Ві шикарна жінка 😍 другий, він ніжний Стильна і шикарна👍", – написали вони.
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