Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець опинилася в ліжку з молодим актором, що подає надії

Як пише Politeka.net, кадр, на якому Олена ухиляється від напористого Валентина Міхієнка в трусах, з'явився на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram.

На фото скуйовджена і розпатлана Кравець лежить в ліжку, накрившись ковдрою. На ній надіта біла сорочка поверх чорної майки. В руках вона тримає окуляри, які явно потрібні їй для того, щоб розгледіти хлопця, який опинився у неї в ліжку.

Міхієнко в трусах і футболці закрив очі і тягнеться до Кравець, намагаючись поцілувати її. Олену цей момент явно не вражає.

"Коли вечір напередодні був ой який веселий! А ранок вже не дуже...чому Валик і Олена опинилися в одному ліжку, дивіться в прем'єрному випуску «Жіночого кварталу», - підписали провокаційний знімок автори аккаунта.

"Інтрига однозначно! Чекаю з нетерпінням", «Супер», "Браво", - відзначили шанувальники шоу.

Раніше ми писали, що Олена Кравець схвилювала публіку атмосферними кадрами. Актриса зняла відео в околицях Куяльницького лиману. Вона постала абсолютно в новому для себе образі-романтичної глибокої жінки. Артистка позувала для відео в молочних брюках, білому светрі і кавовому тренчі.

Нагадаємо, що похмура Олена Кравець спантеличила українців загадковою фразою:"ще трохи...".

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