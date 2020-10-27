43-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець заінтригувала натяками про зміну кар'єри

Про це гумористка заговорила в ефірі останнього випуску "Жіночого кварталу". Останнім часом публіка не вгамовується, приписуючи Кравець можливе бажання вдаритися в політику. Олена присвятила монолог даній темі.

"Під час підготовки до виборів пішли чутки, що я йду в мери Києва. Я не планувала, але, коли все це почула, гарненько задумалася", - пожартувала актриса.

Кравець зазначила, що з неї міг би вийти непоганий політик - ухилятися від прямих відповідей на питання вона вже вміє, як це роблять багато чиновників. І поспішила продемонструвати:"Я навчилася добре відходити від конкретної відповіді, тому, можливо, політик з мене і вийде, а можливо, й ні".

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося несподіване фото томної Кравець з її "рецептом щастя".

Чорно-білий кадр якнайкраще передав грайливий настрій актриси: Кравець з хитренькою усмішкою показла себе крупним планом у світлій сорочці з розстебнутими верхніми гудзиками.

"Ніякого рецепту щастя і алгоритму дій немає. Я як і всі просто живу, роблю помилки, вчуся на них і йду далі."©Олена♥️", - підписано фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене.

"Супер❤️❤️❤️"; "Без помилок, життя було б дуже нудним, бо сам з досвідом 😜"; "Хороша одним словом якщо сказати 🥀"; "Правильний підхід😜. А фото просто бомба❤️❤️❤️😍"; "красива хуліганка", - прокоментували шанувальники гумористки.

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