Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец оказалась в кровати с молодым, подающим надежды актером

Как пишет Politeka.net, кадр, на котором Лена уклоняется от напористого Валентина Михиенко в трусах, появился на официальной страничке «Женского квартала» в Инстаграм.

На фото взъерошенная и растрепанная Кравец лежит в кровати, накрывшись одеялом. На ней надета белая рубашка поверх черной майки. В руках она держит очки, которые явно нужны ей для того, чтобы рассмотреть парня, который оказался у нее в кровати.

Михиенко в трусах и футболке закрыл глаза и тянется к Кравец, пытаясь поцеловать ее. Лену этот момент явно не впечатляет.

«Когда вечер накануне был ой какой веселый! А утро уже не очень…Почему Валик и Лена оказались в одной постели, смотрите в премьерном выпуске «Женского Квартала», - подписали провокационный снимок авторы аккаунта.

«Интрига однозначно! Жду с нетерпением», «Супер», «Браво», - отметили поклонники шоу.

Ранее мы писали, что Елена Кравец взволновала публику атмосферными кадрами. Актриса сняла видео в окрестностях Куяльницкого лимана. Она предстала совершенно в новом для себя образе – романтичной глубокой женщины. Артистка позировала для видео в молочных брюках, белом свитере и кофейном тренче.

Напомним, что мрачная Елена Кравец озадачила украинцев загадочной фразой: «Еще немного…».

Как сообщала Politeka, Елена Кравец неожиданно задумалась об уходе из "Квартал 95": "Не планировала, но...".

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