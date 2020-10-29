Уряд України на своєму засіданні в середу, 28 жовтня, погодив проект постанови, згідно з яким поліцейські зможуть притягати до адміністративної відповідальності власників так званих "євроблях"

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook народного депутата України від пропрезидентської партії "Слуга народу" Євгена Брагара.

"У грудні 2019 року був підписаний меморандум між АвтоЄвроСилою і міністром МВС щодо притягнення до відповідальності власників автомобілів на європейській реєстрації до прийняття закону про доступне розмитнення", – нагадав парламентарій.

За його словами, на даний момент у ВРУ вже зареєстровані законопроекти, що дозволяють українцям доступно розмитнити свої транспортні засоби.

Раніше ми писали, що Уряд вніс зміни до Положення про Нацполіцію. Відтепер поліцейські будуть зайняті розшуком автомобілів, які тимчасово ввезли в Україну на термін більш, ніж 30 днів.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, в першу чергу це стосуватиметься власників "євроблях". У відповідному пункті положення сказано, що правоохоронці вживатимуть заходів для виявлення неправомірного керування автомобілями, щодо яких порушено обмеження, встановлені митним кодексом.

Зокрема, мова йде про порушення термінів тимчасового ввезення і переміщення в режимі транзиту, а також використання їх для підприємницької діяльності або отримання доходів.

Українцям нагадали про штраф, який може виникнути на порожньому місці. Покарання стосується безвідповідальних водіїв. Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм.

Відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік.

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