Уряд України на своєму засіданні в середу, 28 жовтня, погодив проект постанови, згідно з яким поліцейські зможуть притягати до адміністративної відповідальності власників так званих "євроблях"
Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook народного депутата України від пропрезидентської партії "Слуга народу" Євгена Брагара.
"У грудні 2019 року був підписаний меморандум між АвтоЄвроСилою і міністром МВС щодо притягнення до відповідальності власників автомобілів на європейській реєстрації до прийняття закону про доступне розмитнення", – нагадав парламентарій.
За його словами, на даний момент у ВРУ вже зареєстровані законопроекти, що дозволяють українцям доступно розмитнити свої транспортні засоби.
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Раніше ми писали, що Уряд вніс зміни до Положення про Нацполіцію. Відтепер поліцейські будуть зайняті розшуком автомобілів, які тимчасово ввезли в Україну на термін більш, ніж 30 днів.
Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, в першу чергу це стосуватиметься власників "євроблях". У відповідному пункті положення сказано, що правоохоронці вживатимуть заходів для виявлення неправомірного керування автомобілями, щодо яких порушено обмеження, встановлені митним кодексом.
Зокрема, мова йде про порушення термінів тимчасового ввезення і переміщення в режимі транзиту, а також використання їх для підприємницької діяльності або отримання доходів.
Українцям нагадали про штраф, який може виникнути на порожньому місці. Покарання стосується безвідповідальних водіїв. Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм.
Відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік.
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