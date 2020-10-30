Зіркові красуні досить часто стають причиною зруйнованих сімей, адже перед їх красою важко встояти

Politeka.net згадувала, хто з актрис і співачок побудував щастя на чужому нещасті.

Російська актриса Христина Асмус почала зустрічатися з Гаріком Харламовим, коли він ще був у шлюбі. Актриса народила коміку дочку, чого не змогла перша дружина.

Екс-солістки "ВІА Гри" Віра Брежнєва і Альбіна Джанабаєва захомутали братів Меладзе. Віра забрала з родини Костянтина, а Альбіна – Валерія, якому навіть народила позашлюбного сина.

Наташа Корольова нещодавно зізналася, що вкрала Ігоря Ніколаєва з сім'ї. Зараз співачка кається в цьому і вважає, що бумеранг повернувся до неї.

Анастасія Заворотнюк закрутила роман з одруженим Сергієм Жигуновим на зйомках «Моєї прекрасної няні». Після розставання із зіркою Жигунов повернувся до дружини, актриси Віри Новікової, але недавно знову кинув її.

Анну Седокову, яка нещодавно вийшла заміж за латвійського баскетболіста Яніса Тімму, теж звинувачують у руйнуванні його першого шлюбу, в якому залишилася дитина.

А ось актриса Єлизавета Боярська закохалася в Максима Матвеєва на зйомках. Він тоді був одружений, але пристрасть, яка спалахнула до Боярської змусила його піти від дружини.

Нагадаємо, що різко помолоділу Наташу Корольову викрили в нахабному обмані:"досить, всі бачили, яка ти справжня".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва в топі і лосинах відірвалася від душі, відео вже в мережі:"до повного відвалу".

Також Politeka писала, що втомлена Асмус зізналася, чого хоче найбільше: "якщо б можна було...".