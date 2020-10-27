Популярная российская певица Наташа Королева нарвалась на критику из-за попыток приукрасить свою внешность

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" знаменитость показала свой новый образ в стиле 90-х: белая футболка, штаны, кожаная куртка и массивные золотые цепи. 47-летняя исполнительница сверкнула белоснежной улыбкой, а также изобразила пальцами рокерскую "козу".

На снимке Наташа Королева выглядит моложавой и задорной, возможно, именно такой она была в свои лихие 90-е. В посте артистка обратилась к современной молодежи, рассказав им об особенностях ушедшей эпохи, а также посоветовала "отвечать за базар".

Некоторые пользователи соцсети осудили певицу за обман с внешним видом, но многие встали на ее защиту. В комментариях разразилась бурная дискуссия:

"Наташа, хватит фильтров и фотошопа! Все видели, какая ты настоящая на интервью у Собчак. Некрасиво зрителей обманывать! На 47 лет ты и выглядишь, что из себя девочку строить?"; "У Собчак она была без макияжа. Натуральная. А здесь для фотосессии созданный образ"; "нормально она выглядит для своего возраста, у Собчак на интервью , Наташа неумело накрасила губы, она их подкачала немного, и нужно было по контуру карандашом идти, а она губной намазала и получилось ужасно 🤦‍♀️ Морщин у неё почти нет, кожа хороша, фигура отличная!"; "да этому фото лет так 20 😂😂😂"; "Я работала с Королевой. Она действительно и без грима выглядит супер!!"; "В видео вы совсем по другому выглядите😁"; "Хватит уже, видели, какая настоящая,а за базар с тарзана надо спросить".

Ранее Наташа Королева дала интервью Ксении Собчак после скандала с любовницами мужа Сергея Глушко (Тарзана) и рассказала, как изменились их отношения. По словам певиці, она не считает произошедшее изменой:



"Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли".

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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