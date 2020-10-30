Звездные красотки достаточно часто становятся причиной разрушенных семей, ведь перед их красотой трудно устоять

Politeka.net вспоминала, кто из актрис и певиц построил счастье на чужом несчастье.

Российская актриса Кристина Асмус начала встречаться с Гариком Харламовым, когда он еще был в браке. Актриса родила комику дочку, чего не смогла первая жена.

Экс-солистки «ВИА Гры» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева захомутали братьев Меладзе. Вера увела из семьи Константина, а Альбина – Валерия, которому даже родила внебрачного сына.

Наташа Королева недавно призналась, что увела Игоря Николаева из семьи. Сейчас певица раскаивается в этом и считает, что бумеранг вернулся к ней.

Анастасия Заворотнюк закрутила роман с женатым Сергеем Жигуновым на съемках «Моей прекрасной няни». После расставания со звездой Жигунов вернулся к жене, актрисе Вере Новиковой, но недавно снова бросил ее.

Анну Седокову, которая недавно вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, тоже обвиняют в разрушении его первого брака, в котором остался ребенок.

А вот актриса Елизавета Боярская влюбилась в Максима Матвеева на съемках. Он тогда был женат, но вспыхнувшая страсть к Боярской заставила его уйти от жены.

Напомним, что резко помолодевшую Наташу Королеву уличили в наглом обмане: "Хватит, все видели, какая ты настоящая".

Как сообщала Politeka, Брежнева в топе и лосинах оторвалась от души, видео уже в Сети: "До полного отвала".

Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего хочет больше всего: «Если б можно было…».