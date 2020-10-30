Звездные красотки достаточно часто становятся причиной разрушенных семей, ведь перед их красотой трудно устоять
Politeka.net вспоминала, кто из актрис и певиц построил счастье на чужом несчастье.
Российская актриса Кристина Асмус начала встречаться с Гариком Харламовым, когда он еще был в браке. Актриса родила комику дочку, чего не смогла первая жена.
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Отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение: "После 30 октября..."
Экс-солистки «ВИА Гры» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева захомутали братьев Меладзе. Вера увела из семьи Константина, а Альбина – Валерия, которому даже родила внебрачного сына.
Наташа Королева недавно призналась, что увела Игоря Николаева из семьи. Сейчас певица раскаивается в этом и считает, что бумеранг вернулся к ней.
Анастасия Заворотнюк закрутила роман с женатым Сергеем Жигуновым на съемках «Моей прекрасной няни». После расставания со звездой Жигунов вернулся к жене, актрисе Вере Новиковой, но недавно снова бросил ее.
Анну Седокову, которая недавно вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, тоже обвиняют в разрушении его первого брака, в котором остался ребенок.
А вот актриса Елизавета Боярская влюбилась в Максима Матвеева на съемках. Он тогда был женат, но вспыхнувшая страсть к Боярской заставила его уйти от жены.
Напомним, что резко помолодевшую Наташу Королеву уличили в наглом обмане: "Хватит, все видели, какая ты настоящая".
Как сообщала Politeka, Брежнева в топе и лосинах оторвалась от души, видео уже в Сети: "До полного отвала".
Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего хочет больше всего: «Если б можно было…».