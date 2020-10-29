Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала чоловіка і здивувала сміливим образом

Як пише Politeka.net, співачка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" запис фрагмента своєї нової пісні "Водоспади", який виконала разом з Русланом Квінтою (щоб посморіти і послухати, скрольте сторінку до кінця).

У короткому ролику чоловік Анастасії постав у напіврозстебнутій білій сорочці з закатаними рукавами. Руслан Квінта вчасно притримав руками дзеркало, і в ньому відбилася екс-учасниця Nikita в сміливій сукні тілесного кольору. Від чашок бюста відходять тонкі нитки, які притримують плаття на шиї, при цьому відкривають пікантний вид на бездонне декольте. Образ виконавиці довершив яскравий вечірній макіяж і акуратна зачіска.

Раніше Анастасія Кумейко показала чергову порцію танців біля холодильника. Знаменитість здалася шанувальникам без бюстгальтера, прикривши груди одними лише руками. Вона потанцювала в обтягуючих джинсах, повертаючись в різні боки, і продемонструвала ідеально струнку фігуру.

"Що по погоді? Намагаюся визначитися з верхнім одягом, але щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла до води і...".