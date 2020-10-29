Українцям розповіли про те, який розмір лікарняних на сьогодні

У Фонді соціального страхування розповіли, на скільки збільшився розмір лікарняних після підвищення середньої зарплати.

Стало відомо, що лікарняні виплати тепер виплачують протягом одного робочого дня і без затримок. З початку року держава виплатила 7,5 мільярда гривень лікарняних. Основними випадками, за якими виплачувалися кошти були хвороби, травми і догляд за хворим членом сім'ї, пише ukranews.com.

В результаті того, що середня місячна зарплата зросла компенсації збільшилися на 19%.

Варто відзначити, що в серпні середня зарплата стала менше в порівнянні з липнем на 3%, або на 358 гривень до 11 446 гривень на місяць. Якщо ж порівнювати з серпнем 2019-го, то тоді середня зарплата була на рівні 10 537 грн. Тому можна зробити висновок, що в цілому за рік зарплати зросли на 8%.

Раніше ми писали, що члени сімей загиблих на Донбасі отримають грошові компенсації. Таке рішення було затверджено під час засідання Кабміну.

Зокрема, зазначається, що адресна допомога членам сімей загиблих на Донбасі буде виплачуватися в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17120 гривень до 1 грудня 2020 року, а після підвищення - 17690 гривень).

Нагадаємо також, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що зарплата в Україні залишиться істотно менше, ніж в інших країнах, а мінімальна зарплата не дотягне до рівня "критичної" для бізнесу.

За словами Марченка, з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні (6000 гривень) буде на рівні зарплати для низькокваліфікованих кадрів.

Нагадавши, нова система соцвиплат, рішення вже прийнято, що це означає для українців: "нарешті, повністю відійдемо від..."

Як повідомляла Politeka, українців попередили про нові штрафи, кого і за що чекає покарання: "в першу чергу..."

Також Politeka писала, що на пенсії грошей не вистачить, ПФУ в банкрутному стані: чи буде індексація.