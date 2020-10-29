Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна похвалилася новим іміджем

На своїй сторінці в соцмережі Instagram красуня опублікувала знімок, на якому постала в незвичайному образі, передає Politeka.net.

На фото Анна позує в чорних плащі і капелюсі, причому, плащ у неї розкритий так, що можна бачити, що Анна одягла під нього коротке платтячко, яке оголює її стрункі ніжки вище коліна.

"Хелловін відзначати будете?🎃 "–- запитала зірка у своїх шанувальників.

Переглянути цю публікацію в Instagram Хелловін відзначати будете?🎃 Публікація від Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 29 жов 2020 в 5:37 PDT

Фанати відповіли по-різному. Хтось захопився незвичайним чином Заворотнюк, деякі дали поради, як дівчині доповнити свій маскарадний образ, інші ж написали, що Хеллоуїн – це не те свято, яке треба відзначати.

"Маску джейсона ще з мачете і можна відвідати бублик 😁 Люблю це свято але в цьому році відзначати не буду🙂 шикарний у вас образ😍 Аня, треба було мітлу 🧹 🧙♀️ 😍👍🏻 🍁🥰💫🔥 Добрий день Ань, як гриби? А що стосується Хелловіна то відзначати не буду, у нас в місті дуже важка ситуація з ковідом. Ань будь обережніше, здоров'я тобі і всій твоїй родині 🙏 фото класне🌹 👏", – пишуть фоловери.

Раніше дівчина поділилася кадрами осінньої фотосесії. Для неї вона вбралася в білосніжні широкі штани і такий же светр. На ногах– коричневі осінні півчобітки.

«Ми часто замислюємося, в чому сенс життя, в чому ми бачимо щастя. І, часом, ми женемося за порожніми міражами, за зовсім неважливими речами, може бути, навіть не розуміючи цього. А щастя, як правило, буває поруч. І це, напевно, саме життя💫 адже життя не завтра і не вчора, вона сьогодні, в цю секунду. Радість від того, що ти живеш, бачиш близьких і відчуваєш цей прекрасний світ в повній мірі 🦋 ✨ 🤍 а яке ваше відчуття щастя?🌛 » ,- підписала знімок дочка знаменитості.

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