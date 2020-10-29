Це вже не перший такий випадок

ПриватБанк з незрозумілих причин продовжує списувати з рахунків українців "зайві" кошти

Про це у негативному відгуку на порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вона постійно робить замовлення на одному й тому сайті, і вкотре державний ПриватБанк списує з рахунку подвійну суму.

"І в мене вже вдруге після замовлення, списується сума і я йду в мінус. Вперше я списала на рекламні послуги. Але вдруге їх не було, і я почала з'ясовувати: виявилось, сайт списав 2 рази по 6 тисяч гривень", - розповіла клієнтка у своєму відгуку.

Жінка написала до ПриватБанку заяву про повернення особистих коштів, але до кінця не впевнена, чи перерахує банк їй ці гроші.

"Тепер виявилось і ці 67.67 доларів списались подвійно. Написала заявку, але не знаю, чи повернуться кошти", - резюмувала клієнтка у своїй скарзі до націоналізованого ПриватБанку.

"Добрий вечір! Йдемо до приватних повідомлень, щоб розібратись та допомогти у вирішенні питання", - відреагував на скаргу представник банку у коментарях.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли ПриватБанк списує з рахунків українців подвійні суми та затягує, на думку клієнтів, процес повернення грошей.

Ми розповідали, що жінка зробила в інтернеті замовлення, а через деякий час побачила, що її баланс на картці став менше на таку ж суму, яку ПриватБанк раніше списував за товар.

Клієнтка в подиві, чому ПриватБанк двічі списує її особисті гроші і вирішує цю проблему не відразу, а протягом декількох днів.

Вона також зазначила, що такі дії ПриватБанку можно розцінювати як шахрайство.

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