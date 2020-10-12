Российский комик Гарик Харламов жестко высмеял свой брак с Кристиной Асмус в новом выпуске Comedy Club

Как передает Politeka.net, Асмус и Харламов заявили о своем разводе после карантина. Несмотря на расставание пара сохранила дружеские отношения ради общей дочки Насти. Судя по всему, развод дался им нормально, ведь время от времени они шутят над ним.

В новом выпуске Comedy Club Харламов не упустил возможность пошутить над своим браком, устроив шоу «Харластяк» - пародию на «Холостяка». По задумке шоу, Гарик искал себе новую жену, да только в процессе проекта все девушки напоминали ему о бывшей.

Так, первую девушку звали Кристина, что сразу же не понравилось Харламову. Вторая оказалась актрисой, поэтому комик отказался и от этого варианта. Третья претендентка на сердце Харламова заявила, что пока работает интерном, но скоро станет врачом.

«Вы что, издеваетесь?», - заявил Харламов.

Последней каплей стало напоминание о скандальном фильме «Текст», в котором Асмус снялась обнаженной. Четвертая участница «шоу» заявила, что она переводчица и сейчас переводит очень интересный текст». Закончилась пародия тем, что Харламов запустил в нее розу.

Поклонники остались в восторге от пародии.

«Не пропустил) Харластяк -это огонь», «Шикарный выпуск», «Просто бомбически начали», «Бывшая локти кусает!», - пишут люди.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением: "К сожалению...".

А еще Politeka писала, что Асмус в леопардовом топе и "золоте" поразила внешним видом на пляже: "Ужасный...".

Также Politeka сообщала, что Харламов после развода с Асмус засветился со звездой "Крепостной": "неужели решили...".