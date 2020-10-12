Российский комик Гарик Харламов жестко высмеял свой брак с Кристиной Асмус в новом выпуске Comedy Club
Как передает Politeka.net, Асмус и Харламов заявили о своем разводе после карантина. Несмотря на расставание пара сохранила дружеские отношения ради общей дочки Насти. Судя по всему, развод дался им нормально, ведь время от времени они шутят над ним.
В новом выпуске Comedy Club Харламов не упустил возможность пошутить над своим браком, устроив шоу «Харластяк» - пародию на «Холостяка». По задумке шоу, Гарик искал себе новую жену, да только в процессе проекта все девушки напоминали ему о бывшей.
Так, первую девушку звали Кристина, что сразу же не понравилось Харламову. Вторая оказалась актрисой, поэтому комик отказался и от этого варианта. Третья претендентка на сердце Харламова заявила, что пока работает интерном, но скоро станет врачом.
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«Вы что, издеваетесь?», - заявил Харламов.
Последней каплей стало напоминание о скандальном фильме «Текст», в котором Асмус снялась обнаженной. Четвертая участница «шоу» заявила, что она переводчица и сейчас переводит очень интересный текст». Закончилась пародия тем, что Харламов запустил в нее розу.
Поклонники остались в восторге от пародии.
«Не пропустил) Харластяк -это огонь», «Шикарный выпуск», «Просто бомбически начали», «Бывшая локти кусает!», - пишут люди.
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