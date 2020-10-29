Відома модель Демі Роуз показала апетитні об'єми в новому бікіні

Красуня зараз проводить час в теплих краях, пише Politeka.net. Зірка публікує знімки в найспекотніших образах, показуючи свою розкутість.

Цього разу зірка одягла крихітний купальник зеленого кольору і поспішила записати сторіс. Демі постала на балконі знімаючи себе зверху, піднісши камеру ближче.

Великі об'єми красуні вражають. Здається, крихітні трикутники тканини не можуть приховати від очей все, що належить приховувати.

Великі груди своєю вагою натягнули тонкі лямки, які вп'ялися в плечі.

Також помітні маленькі плавочки, що тримаються на стегнах: "Вогонь".

Великі груди, тонка талія, пружний живіт і пишні стегна - в цій красуні все ідеально.

Модель розпустила довге волосся і зробила макіяж з акцентом на пишні вії. Її вигляд вражає багатьох.

Кадри не зібрали багато коментарів і лайків у відкритому доступі, ймовірно, шанувальники обсипали зірку компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Демі Роуз записала сторіс, поставши в міні-бікіні. Трикутні клаптики тканини обтягнули пишні груди і навряд чи справлялися з тим, щоб прикрити найпікантніше.

Пишний бюст притягував погляд, як і тонка талія з округлими стегнами.

Модель розпустила довге волосся і дивилася в камеру.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз показала апетитний бюст в помаранчевому бікіні: клаптики тканини практично нічого не приховали, дівчина виставила свої груди на загальний огляд і явно з великим задоволенням.

Її подружки-кокетки були в чорному і білому вбраннях.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер