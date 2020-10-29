Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала спекотні танці на жердині догори ногами

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відеоролик, на якому продемонструвала свої спокусливі форми (щоб подивитися, скрольте до кінця). На тренування вона вирядилася в чорний топ, високі труси з декоративними мотузочками, а також чоботи на шпильках. Волосся дівчина зібрала в пучок на потилиці.

У такому вигляді Катерина Нікітіна спочатку витончено пограла стегном, а потім застрибнула на пілон. Артистка зависла вниз головою і показала складні акробатичні рухи, а в якості останнього штриха розкрутилася і плавно спустилася на паркет.

"Згадувала прапорець😏 😍", - зазначила Катя в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися пластикою і незвичайними здібностями зірки:

"Я в шоці! Це ваууууууу😍 😍 😍"; "Вангую. 🙌 Наступна "холостячка".. запам'ятаємо цей коммент. 🤔 "; "Ти чудова😍 👏 🔥 🔥 🔥"; " ого, розумничка!) "; "Супер!!! Ти хороша і це явно😘"; " Ну хоч в кінці посміхнулася. Я зрозумів в чому прикол, треба щоб мужик з телефоном стояв знімав і реакцію щоб було видно, у тоді міміка у тебе була б цікава. 😜 "; "Ну ніфіга собі".

Нагадавши, волога блондинка з "Квартал 95" без ліфа показала, як розважається

Також Politeka писала, ігривая блондинка з "Квартал 95" дала жару за столом в короткій спідниці

А ще Politeka повідомляла, що фігуриста блондинка з "Квартал 95" задерла ноги вище голови і вразила позою