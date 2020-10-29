Українська співачка й актриса з "Квартал 95" Марта Адамчук заінтригувала пікантним кадром

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоній обтягуючій сукні, усипаній мерехтливими паєтками.

Образ доповнили невеликі сережки і ніжний ланцюжок з кулоном. Волосся зірка уклала прямими локонами.

Брюнетка позувала разом з актором-"кварталовцем" Олександром Пікаловим, другом лідера студії Євгена Кошового. Співачка притулилася до одруженого коміка і мило посміхнулася в камеру.

"Я не вірю в осінь" - якось сказав @pikalov95_official :) а в @zhenskiykvartal_official вірить і знімає купу нових, крутих серій. P. S. і навіть туфлі не розділять нас", - йдеться в підписі.

За годину пост зібрав сотні лайків та коментарів зі смайликами.

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На опублікованому в Instagram фото зірка "Кварталу" постала в класичній сукні забарвлення "гусяча лапка". Однак строгість наряду розбавив шикарний вінок з квітів рожевих відтінків, вражаючий своїми габаритами. Задоволена дівчина подивилася в камеру зверху вниз, обдарувавши глядачів милою посмішкою.

"@nagolovy, ваші вінки не поміщаються в кадр))) але розкіш, скажіть? 🥰 ",- підписала Адамчук фото.

Здивовані користувачі кинулися коментувати побачене:

"Ваааауууу;)))"; " Неймовірно!"; "Яка краса! Клас!👍💗"; "Оце так фото🎞️😍 Справді, розкішно!🌹 "; "💙вам личить. Люблю вас, красуня"; "Краса в красі❤️"; "виглядає супер".

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