Украинская певица и актриса из "Квартал 95" Марта Адамчук заинтриговала пикантным кадром

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном обтягивающем платье, усыпанного мерцающими паетками.

Образ дополнили небольшие серьги и нежная цепочка с кулоном. Волосы звезда уложила прямыми локонами.

Брюнетка позировала вместе с актером-"кварталовцем" Александром Пикаловым, другом лидера студии Евгения Кошевого. Певица прижалась к женатому комику и мило улыбнулась в камеру.

"Я не верю в осень» - как-то сказал @pikalov95_official :) А в @zhenskiykvartal_official верит и снимает кучу новых, крутых серий. P. S. И даже туфли не разделят нас 😁😁", - говорится в подписи.

За час пост собрал сотни лайков и комментариев со смайликами.

Ранее мы сообщали, Марта похвасталась необычным головным убором, который, скорее похож на произведение искусства.

На опубликованно в Инстаграм фото звезда "Квартала" предстала в классическом платье расцветки "гусиная лапка". Однако строгость наряда разбавил шикарный венок из цветов розовых оттенков, впечатляющий своими габаритами. Довольная девушка посмотрела в камеру сверху вниз, одарив зрителей милой улыбкой.

"@nagolovy, ваши венки не помещаются в кадр))) Но роскошь, скажите? 🥰", - подписала Адамчук фото.

Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Ваааауууу;)))"; "Невероятно!"; "Яка краса! Клас!👍💗"; "Оце так фото🎞️😍 Справді, розкішно!🌹"; "💙вам идёт. Люблю вас, красотка"; "Краса в красі❤️"; "Смотрится супер".

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

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