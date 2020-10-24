34-летняя украинская певица Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", впечатлила размером необычного аксессуара

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в строгом платье расцветки "гусиная лапка".

Строгость наряда разбавил шикарный головной убор, впечатляющий своими размерами. Так, на голове у Марты красовался огромный венок из цветов розовых оттенков. Довольная девушка посмотрела в камеру сверху вниз, одарив зрителя милой улыбкой, и слегка касаясь рукой волос за ухом.

"@nagolovy, ваши венки не помещаются в кадр))) Но роскошь, скажите? 🥰", - подписала Адамчук фото.

Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Ваааауууу;)))"

"Невероятно!"

"Яка краса! Клас!👍💗"

"Оце так фото🎞️😍 Справді, розкішно!🌹"

"💙вам идёт. Люблю вас, красотка"

"Краса в красі❤️"

"Смотрится супер"

Ранее мы сообщали, Марта поразила фото в роскошном пышном платье. Девушку засняли вместе с ее отражением в зеркале, что придало некоей таинственности кадру.

Марта зачесала волосы назад и нанесла смоки-макияж, блеснув оголенными плечиками. На шее у нее красовалось массивное ожерелье. Адамчук с любопытством посмотрела в объектив, слегка приоткрыв рот.

"Великолепная ❤️❤️❤️🔥🔥"; "ВАУ-У-У-У 💖👏🔥"; "Very beautiful", - прокомментировали фото поклонники.

Кроме того, мы писали, как Марта пленила сценическим образом в длинном вечернем платье, что как нельзя лучше подчеркнуло ее стройную фигуру.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.

Также Politeka писала, что чувственная брюнетка из "Квартал 95" впечатлила объемами в необычном платье.