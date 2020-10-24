34-летняя украинская певица Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", впечатлила размером необычного аксессуара
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в строгом платье расцветки "гусиная лапка".
Строгость наряда разбавил шикарный головной убор, впечатляющий своими размерами. Так, на голове у Марты красовался огромный венок из цветов розовых оттенков. Довольная девушка посмотрела в камеру сверху вниз, одарив зрителя милой улыбкой, и слегка касаясь рукой волос за ухом.
"@nagolovy, ваши венки не помещаются в кадр))) Но роскошь, скажите? 🥰", - подписала Адамчук фото.
Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"Ваааауууу;)))"
"Невероятно!"
"Яка краса! Клас!👍💗"
"Оце так фото🎞️😍 Справді, розкішно!🌹"
"💙вам идёт. Люблю вас, красотка"
"Краса в красі❤️"
"Смотрится супер"
Ранее мы сообщали, Марта поразила фото в роскошном пышном платье. Девушку засняли вместе с ее отражением в зеркале, что придало некоей таинственности кадру.
Марта зачесала волосы назад и нанесла смоки-макияж, блеснув оголенными плечиками. На шее у нее красовалось массивное ожерелье. Адамчук с любопытством посмотрела в объектив, слегка приоткрыв рот.
"Великолепная ❤️❤️❤️🔥🔥"; "ВАУ-У-У-У 💖👏🔥"; "Very beautiful", - прокомментировали фото поклонники.
Кроме того, мы писали, как Марта пленила сценическим образом в длинном вечернем платье, что как нельзя лучше подчеркнуло ее стройную фигуру.
Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.
Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.
Также Politeka писала, что чувственная брюнетка из "Квартал 95" впечатлила объемами в необычном платье.