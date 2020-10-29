Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала у складі ВІА Гри, підкорила пікантною зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, нове фото знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Для свіжого кадру Альбіна вбралася у відверте чорне боді, причому груди співачки настільки відкриті, що таке фото дітям показувати однозначно не можна.

Зверху на боді Джанабаєва накинула коричневий стильний плащ, але одягла його таким "хитрим" способом, що плече співачки повністю оголене.

"Сьогодні четвер, хочеться вас порадувати))) і себе!) 🥰 Ви знаєте, що вийшла моя нова маска #BeautybyAlbina ??? Пробуйте її, зберігайте до себе, викладайте фото/відео в сторі, відзначайте Мій аккаунт! Маска в іконках профілю) а я виберу завтра кілька класних, репостну і відправлю вам подаруночки ❤️"

Фанати як завжди позитивно оцінили новий образ знаменитості. Всього за 25 хвилин вони поставили понад 700 лайків і написали велику кількість захоплених коментарів. Причому, деякі з них вирішили, що Альбіна вагітна і мабуть з цього дозволила милуватися своїми грудьми, але щільно запахнула плащ на животі.

"Ви вагітні? Там таку маску коли ви зробили Альбіна я її на ну надів а виходить що якість погане ви не намагалися для нас хоча говорили що цінуєте наших передплатників ну наших передплатників надягати маску вона не підходять принаймні для андроїда у мені маски не працюють (дуже хочеться спробувати вашу маску, але на жаль, не вийде. Ви нереальна красуня😍 😍 😍 🔥 ви дуже класна 😍 голос 🔥 красуня😍 як би вам було красиво в наших виробах❤️", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва постала в наряді пастельних тонів. Зірка постала в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку.

Співачка закрила їм мало не пів обличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру. Кадр припав до душі шанувальникам.

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