Экс-солистка «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сверкнула роскошью в нежном женственном наряде

Как пишет Politeka.net, свежее фото появилось у красотки в Инстаграм. Джанабаева сидела в кровати на белых простынях. Сама она была одета в телесное боди, которое практически сливалось с телом. По сути, певица была раздетой, а белье едва прикрывало интимные места, создавая впечатление, что Альбина голая. Свои стройные ножки артистка протянула вперед, показав во всей красе, за что ее любит муж, певец Валерий Меладзе.

«Как хочется иногда расслабиться и никуда не ехать, не бежать, - не делать ничего...но это не про МАМочек. Поэтому, посидели, помечтали... и к делам)», - подписала фото звезда.

За полчаса ее пост собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как у вас хватает времени на все?) Неужели ещё и на кухне сами готовите?», «Превосходное фото. Словно картина Боттичелли», «Какая же вы нежная и красивая!», «Это точно! Альбин, Вы не сидите на месте я смотрю)», «Сногсшибательная», «Слишком горяча», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева появилась на концерте в ярком брючном костюме оттенка маджента. Огромный яркий цветок на костюме впечатлил публику.

Напомним, что Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло: "Альбин, ну как можно...".

А еще Politeka сообщала, что фигуристая Джанабаева изумила красотой в одном халате, Меладзе сказочно повезло: "С такой грех не...".

Также Politeka писала, что Джанабаева устроила грязные танцы с экзотическим красавцем, Меладзе стоит ревновать: "Горячая магия".