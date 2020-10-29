Известная певица Альбина Джанабаева, ранее выступавшая в составе ВИА Гры, покорила пикантной внешностью

Как сообщает Politeka.net, новое фото знаменитость разместила на своей страничке в Инстаграм.

Для свежего кадра Альбина нарядилась в откровенное черное боди, причем грудь певицы настолько открыта, что такое фото детям показывать однозначно нельзя.

Сверху на боди Джанабаева набросила коричневый стильный плащ, но надела его таким "хитрым" способом, что плечо певицы полностью обнажено.

"Сегодня четверг, хочется вас порадовать))) И себя!) 🥰 Вы знаете, что вышла моя новая маска #BeautybyAlbina ??? Пробуйте ее, сохраняйте к себе, выкладывайте фото/видео в стори, отмечайте мой аккаунт! Маска в иконках профиля) А я выберу завтра несколько классных, репостну и отправлю вам подарочки ❤️"

Фанаты как всегда положительно оценили новый образ знаменитости. Всего за 25 минут они поставили более 700 лайков и написали большое количество восторженных комментариев. Причем, некоторые из них решили, что Альбина беременна и видимо по этому позволила любоваться своей грудью, но плотно запахнула плащ на животе.

"Вы беременны? Там такую маску когда вы сделали Альбина я её на ну надел а получается что качество плохое вы не старались для нас хотя говорили что цените наших подписчиков ну наших подписчиков надевать маску она не подходящие по крайней мере для андроида У мне маски не работают( Очень хочется попробовать вашу маску, но увы, не получится. Вы нереальная красотка😍😍😍🔥 Вы очень классная😍голос🔥 Красотка😍 как бы вам было красиво в наших изделиях❤️", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева предстала в наряде пастельных тонов. Звезда предстала в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок.

Певица закрыла им чуть ли не пол лица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру. Кадр пришелся по душе поклонникам.

Напомним, что Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло: "Альбин, ну как можно...".

А еще Politeka писала, что раздетая Джанабаева взбудоражила пикантными кадрами в кровати, Меладзе не устоит: «Слишком горяча».

Также Politeka сообщала, что фигуристая Джанабаева изумила красотой в одном халате, Меладзе сказочно повезло: "С такой грех не...".