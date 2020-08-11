Бывшая участница группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, поразила своей красотой в домашнем образе
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
На снимке Альбина Джанабаева позирует с лучезарной улыбкой у зеркала в ванной комнате. Певица надела плотный черный халат, ее волосы все еще выглядят мокрыми после купания. Звезда стала таким образом, чтобы ее красивое лицо отражалось в зеркале, и прижалась к нему руками. С такого ракурса отлично видно, что Валерию Меладзе очень повезло, ведь он может постоянно любоваться прекрасным видом своей супруги.
"Всем сложностям и радостям улыбайтесь с благодарностью 🙏🏻 ведь, зачем-то они нам даются", - подписала снимок Альбина.
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Пользователи социальной сети восхитились внешностью Джанабаевой в комментариях и оставили много комплиментов:
"Очень красивая улыбка.. с такой грех не улыбаться))❤️"; "Красавица 💞"; "Скучали 💜 Всё не просто так происходит.. Факт"; "Я так хочу чтоб твои глаза светились от счастья, а не грустили от разных ситуаций".
Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.
А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.
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