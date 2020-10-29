Мобільний оператор lifecell вирішив різко підвищити тарифи в листопаді

Як повідомляє Politeka.net, зміни відчують власники 18 індивідуальних тарифних планів, в середньому абонентська плата підвищується на 10-30 гривень. Оператор вже попереджає українців про прийдешні нововведення на сайті і через персональні повідомлення.

Наприклад, вартість послуг за тарифом "ХайП" зросте до 120 гривень за чотири тижні. У тарифі "Гаджет Смарт" додатково підкоригують пакет послуг: замість 500 SMS-повідомлень на 4 тижні абоненнти отримають по 30 SMS на день.

Крім того, вже з 4 листопада lifecell скасує тарифні плани "все включено Ultra 79", "Все включено L",

"Заліковий S", "Заліковий M". Компанія-оператор повідомляє, що власників переведуть на нові умовах нових тарифів, максимально наближені до старих.

Раніше "Київстар" змінив ряд тарифних планів для своїх клієнтів як за контрактами, так і за тарифами передплаченого зв'язку. В асортименті компанії з'явився пакет з безлімітним 3G-інтернетом, оператор також скасував заборону на використання торрент-сервісів, роздачу мережі зі смартфонів, а також вирішив зараховувати оплату за повний місяць, а не тільки за 28 днів. Нову програму збираються ще близько місяця тестувати, а потім зміни чекають і корпоративних клієнтів.

Нагадавши, українців попередили про стрибок цін на комуналку на 200-300%: "справжній тарифний шок".

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