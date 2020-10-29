Мобильный оператор lifecell решил резко повысить тарифы в ноябре

Как сообщает Politeka.net, изменения почувствуют обладатели 18 индивидуальных тарифных планов, в среднем абонентская плата повышается на 10-30 гривен. Оператор уже предупреждает украинцев о грядущих нововведениях на сайте и через персональные уведомления.

К примеру, стоимость услуг по тарифу "ХайП" вырастет до 120 гривен за четыре недели. В тарифе "Гаджет Смарт" дополнительно подкорректируют пакет услуг: вместо 500 SMS-сообщений на 4 недели абоненнты получат по 30 SMS на день.

Кроме того, уже с 4 ноября lifecell отменит тарифные планы "Все включено Ultra 79", "Все включено L",

"Зачетный S", "Зачетный M". Компания-оператор сообщает, что владельцев переведут на новые условиях новых тарифов, максимально приближенные к старым.

Ранее "Киевстар" изменил ряд тарифных планов для своих клиентов как по контрактам, так и по тарифам предоплаченной связи. В асортименте компании появился пакет с безлимитным 3G-интернетом, оператор также отменил запрет на использование торрент-сервисов, раздачу сети со смартфонов, а также решил засчитывать оплату за полный месяц, а не только за 28 дней. Новую программу собираются еще около месяца тестировать, а потом перемены ждут и корпоративных клиентов.

Напомним, украинцев предупредили о скачке цен на коммуналку на 200-300%: "Настоящий тарифный шок".

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