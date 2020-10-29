Члени сімей загиблих на Донбасі отримають грошові компенсації

Про це інформує прес-служба Кабміну.

Таке рішення було затверджено під час вчорашнього засідання.

"Прийнято рішення уряду про надання членам сімей загиблих на сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або допомоги) з розрахунку, що розмір виплат одному члену сім'ї повинен становити не менше 7800 гривень, на двох і більше членів сім'ї - не менше 6100 гривень кожному", - інформує прес-служба уряду за підсумками вчорашнього засідання.

У Кабінеті Міністрів зазначили, що адресна допомога членам сімей загиблих на Донбасі буде виплачуватися в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17120 гривень до 1 грудня 2020 року, а після підвищення - 17690 гривень).

"Адресну допомогу члени сімей отримають у листопаді з доплатою з серпня 2020 року, як було передбачено постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2020 № 674 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб", - додали в прес-службі українського уряду.

Раніше ми розповідали, що Кабмін прийняв інше рішення щодо виплати компенсацій українцям.

Зокрема, доплати до зарплат отримають співробітники Національної поліції, а компенсації - жертви пожеж у Харківській області.

Так своїм рішенням Кабінет Міністрів виділив ще 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції, які залучені до боротьби з поширенням китайського вірусу.

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