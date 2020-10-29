Про що заявили у відомстві

Станом на четвер, 29 жовтня жодна область України не відповідає необхідним умовам для послаблення карантину

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу МОЗ України.

За минулі два тижні рівень захворюваності на 100 тисяч населення перевищено у всіх регіонах країни. Найвищий показник зафіксований у Чернівецькій області - 433,7 випадків, а також у Хмельницькій (401,5) та Житомирській областях (364,6).

Найкраще йдуть справи на Кіровоградщині (93,5), у Вінницькій (127,2) і в Херсонській областях(138,8).

Раніше ми писали, що в Україні слід ввести заборону на всі масові заходи і бажано закрити метро і зупинити громадський транспорт. Таку думку озвучила експерт з питань імунології та вірусології Світлана Доан.

За її словами, в ситуації, що склалася з епідемією країні потрібно переходити до радикальних заходів.

"З епідеміологічної точки зору зараз назріла ситуація, коли треба проводити якісь ізоляційні, розмежувальні заходи-заборона на всі масові заходи, однозначно школи відправити на карантин", – зазначила експерт.

Ще одна зараза, крім китайського вірусу, активно атакує українців. Про це інформує прес-служба МОЗ. Так, за минулий тиждень в Україні на грип захворіли понад 163 тисячі осіб, з яких майже 35% - діти до 17 років.

Також повідомляється, що ситуація в країнах Європи виходить з-під контролю через новий спалах китайського вірусу. Так, провідні країни ЄС вводять новий жорсткий карантин через збільшення кількості заражених.

"Вірус поширюється зі швидкістю, яка не передбачалася навіть у самих песимістичних прогнозах. Менш ніж за два тижні кількість заражень подвоїлася", - пояснив Макрон посилення карантину і додав, що друга хвиля буде" важче і смертоносніше " першої.

Незважаючи на це, 28 жовтня Кабмін схвалив проект постанови, який дозволяє використовувати бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19, не тільки для покриття витрат на виробництво всього телевізійного серіалу, але і для підтримки реалізації окремих періодів (етапів).

Це рішення дозволить більш ефективно використовувати 100 млн грн, виділених на створення суспільно значимого аудіовізуального контенту і підтримку кіногалузі в умовах кризи. Уточнюється, що ці кошти повинні бути використані до кінця поточного року.

Нагадаємо, МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони.

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