По состоянию на четверг, 29 октября ни одна область Украины не соответствуют требуемым условиям для ослабления карантина
Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
За минувшие две недели уровень заболеваемости на 100 тысяч населения превышен во всех регионах страны. Самый высокий показатель зафиксирован в Черновицкой области – 433,7 случаев, а также в Хмельницкой (401,5) и Житомирской областях (364,6).
Лучше всего обстоят дела на Кировоградщине (93,5), в Винницкой (127,2) и в Херсонской областях(138,8).
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Ранее мы писали, что в Украине следует ввести запрет на все массовые мероприятия и желательно закрыть метро и остановить общественный транспорт. Такое мнение озвучила эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан.
По ее словам, в сложившейся ситуация с эпидемией стране нужно переходить к радикальным мерам.
"С эпидемиологической точки зрения сейчас назрела ситуация, когда надо проводить какие-то изоляционные, разграничительные мероприятия – запрет на все массовые мероприятия, однозначно школы отправить на карантин", – отметила эксперт.
Еще одна зараза, помимо китайского вируса, активно атакует украинцев. Об этом информирует пресс-служба МОЗ. Так, за минувшую неделю в Украине гриппом заболели более 163 тысяч человек, из которых почти 35% - дети до 17 лет.
Также сообщается, что ситуация в странах Европы выходит из-под контроля из-за новой вспышки китайского вируса. Так, ведущие страны ЕС вводят новый жесткий карантин из-за увеличения количества зараженных.
"Вирус распространяется со скоростью, которая не предусматривалась даже в самых пессимистических прогнозах. Менее чем за две недели количество заражений удвоилось", - объяснил Макрон усиление карантина и добавил, что вторая волна будет "тяжелее и смертоноснее" первой.
Несмотря на это, 28 октября Кабмин одобрил проект постановления, который позволяет использовать бюджетные средства из Фонда борьбы с COVID-19, не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов).
Это решение позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях кризиса. Уточняется, что эти средства должны быть использованы до конца текущего года.
Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.
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