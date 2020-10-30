Завжди цікаво дізнатися про таке

"Щоб було, якщо...",- таким питанням задається багато хто з нас

Благо зараз технології дозволяють відповісти на деякі такі думки, що з'являється, передає Politeka.net. Давайте, наприклад, уявимо, як би виглядали діти знаменитостей, союз яких навіть важко собі уявити, можна сказати, це заборонені зв'язки.

Почнемо з телеведучої та співачки Ольги Бузової й співака Миколи Баскова. Навряд чи хоч коли-небудь ці двоє зав'яжуть відносини, проте дуже цікаво, що б було, якби у них з'явилися діти. Ймовірно, саме так виглядали б чада подружжя Бузової та Баскова:

А союз двох артистів - російської балерини Анастасії Волочкової і співака Філіпа Кіркорова приніс би таких двох прекрасних діток.

Ось, хто б народився у актриси Христини Асмус і співака Сергія Лазарєва. Ці діти просто неймовірної краси.

Якби шоумен Гарік Харламов одружився з ведучою "Орла і Решки" Насті Івлєєвій, то ось, які б дітки у них з'явилися на світ.

Цікаво, що було, якби чоловік співачки Наташі Корольової, стриптезер Тарзан (Сергій Глушко), одружився на Ані Лорак.

Нагадаємо, Ольга Бузова бере участь у зоряному шоу "Льодовиковий період". Під час чергових тренувань її чекав сюрприз.

Виявляється, прихильниця вирішила підбадьорити зіркову учасницю і піднесла їй величезний букет.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова показала результати своїх тренувань.

Зірка посвітила "понівеченими" ногами й перебинтованими пальцями, які просто жахали.

"На прогоні вчора цей дикий біль скрасив приємний сюрприз у вигляді білих троянд", - написала балерина.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.