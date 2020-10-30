"Чтобы было, если...", - таким вопросом задаются многие из нас

Благо сейчас технологии позволяют ответить на некоторые такие возникающие мысли, передает Politeka.net. Давайте, например, представим, как бы выглядели дети знаменитостей, союз которых даже трудно себе представить, можно сказать, это запретные связи.

Начнем с телеведущей и певицы Ольги Бузовой и певца Николая Баскова. Навряд ли хоть когда-нибудь эти двое завяжут отношения, однако очень интересно, что бы было, если бы у них появились дети. Вероятно, именно так выглядели бы чада супругов Бузовой и Баскова:

А союз двух артистов - российской балерины Анастасии Волочковой и певца Филиппа Киркорова принес бы таких двух прекрасных деток.

Вот, кто бы родился у актрисы Кристины Асмус и певца Сергея Лазарева. Эти дети просто невероятной красоты.

Если бы шоумен Гарик Харламов женился на ведущей "Орла и Решки" Насте Ивлеевой, то вот, какие бы детки у них появились на свет.

Интересно, что было, если бы муж певицы Наташи Королевой, стриптезер Тарзан (Сергей Глушко), женился на Ани Лорак.

Напомним, Ольга Бузова принимает участие в звездном шоу "Ледниковый период". Во время очередных тренировок ее ждал сюрприз.

Оказывается, поклонница решила подбодрить звездную участницу и преподнесла ей огромный букет.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова показала результаты своих тренировок.

Звезда посветила "изуродованными" ногами и перебинтованными пальцами, которые просто ужасали.

"На прогоне вчера эту дикую боль скрасил приятный сюрприз в виде белых роз", - написала балерина.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.