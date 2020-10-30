Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала бюст в ліфчику не за розміром

Настя кожен день показує нові образи, причому робить це дівчина самими оригінальними способами. Щоб не втрачати популярність, Квітко без проблем роздягається перед камерою, приміряє одну білизну з сіточки або прикривається мереживами замість халатів.

Так як Квітко вважає, що виглядає бездоганно, вона також не бажає худнути і завжди підкреслює, що їй і так добре. Втім, нерідко Настю звинувачують у надмірному використанні фотошопу, тому реакція на фото альтернативної моделі далеко не завжди позитивна.

На одному зі своїх фото Настя також зухвало нагадала про себе-одягла ліфчик від купальника на кілька розмірів менше і шкіряні лосини, досить помітно здавили її талію. При цьому бюст дівчини просто "вискочив" з незручної білизни, чим привернув увагу користувачів:

"Люблю тебе; просто така розкіш і красива👑❤🌺; дівчинка мрія і спокушання шикарне🔥 🔥; вау, воу, подивися на цю красу🤤 🤤 🤤 🤤; абсолютно приголомшливо; 🤢 🤢 ні. Так перебільшено і неприродно; Моя любов🔥; Небесна дівчинка💖 💖 💖; ти дуже красива в годиннику і без годинника красива; Господи, Ти богиня з обличчям Ангела; дуже гарненька; дуже гарненька; дуже мило; muito gostosa !!!!!; Fantastica цілує прекрасних принцес❤️", - написали користувачі.

Ми також писали, що дівчина прославилася шість років тому, після того як один тоді ще не популярний фотограф помітив її і відзняв для першої професійної фотосесії. Слава швидко наздогнала Квітко, яка мріє стати моделлю. Настя також співпрацювала з брендом Каньє Веста, чоловіком Кім Кардашьян, проте розірвала контракт, відмовившись худнути.

Модель запевняє, що вона не робила пластики і нескромно підкреслює, що вважає себе краще сімейства Кардашьян. Дівчина постійно знімається для чоловічих журналів і рекламує піжами, білизна і купальники, при цьому звичайні образи на фігурі Квітко виглядають не менш провокативно.

Так, на одному з фото зірка посвітила сідницями у всій красі, надівши занадто обтягуючу сукню кислотного салатового відтінку. Фанати не змогли пройти повз.

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