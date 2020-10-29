Красуня Ірина завела свого чоловіка Дмитра Монатіка і підштовхнула його до романтичного вчинку

Як пише Politeka.net, дружина співака виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" знімок, на якому постала у фотостудії. Дівчина одягалася в оливкову блузку з надзвичайно довгими рукавами, чорний топ, сірі чобітки, а також джинсову спідницю з довгим розрізом, в якому блиснула струнка ніжка. Ірина схилила голову і високо підняла руку в елегантній позі.

Розкішний вигляд красуні вразив навіть зірок, а особливо її чоловіка Дмитра Монатіка. Виконавець відразу ж запропонував коханій жінці сходити в кіно. На знімок захоплено відреагував співак Володимир Дантес (чоловік Наді Дорофєєвої) та інші коментатори:

"Ірааааа! Шо почалося?))"; "Чудово"; "У вас неймовірно гарне волосся😍"; "Яка гарна❤️"; "ідеальний вигляд"; " Просто неможливо надивитися😍😍😍😍😍😍😍👸🏽"; "Ну яка ж ти стильнючая! ❤ ️"; "Дуже круто";"нереальна"; "Вау".

Раніше продюсер Нателла Крапівіна розповіла про те, як Дмитро Монатік змінив свою зовнішність заради слави. За її словами батько Вагіф Алієв допоміг молодому музиканту зробити голлівудську посмішку і дав 10 тисяч доларів на зуби.

Нагадаємо, що пишногруда дружина Монатіка засліпила формами на відпочинку в Туреччині:"карколомна дама".

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