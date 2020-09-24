Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина взбудоражила образом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с отдыха. Как известно, сейчас Ирина с семьей отдыхает за границей. На курорте они встретились с еще одной звездной семьей – Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, с которыми провели несколько незабываемых дней.

На фото Ирина предстала в красивом зеленом купальнике, который подчеркнул пышную грудь красотки и округлые бедра. Ирина встала возле камней и смотрела в кадр.

«Наш отдых близится к завершению. Мы счастливы, что все-таки удалось ненадолго вырваться на море с семьей и друзьями. Мы перезагрузились и готовы приступать к любимой работе. С благодарностью и любовью», - подписала фото Ирина.

За два часа под ее постом оставили почти 6 тысяч лайков. Не устояла и оценила пост Вера Брежнева. В комментариях оставили массу приятных слов.

«Прекрасны», «Красотка на все 100%», «Ира, вы невероятная! Такая настоящая и гармонично-красивая», «Пример женщины, красивая и душой и телом. Ирочка❤», «Ируня, ты богиня! Очень хороша», «Ирочка! Красавица! Невероятная. Веет какой то особенной силой. Красотой. Муза», «Какая красивая, женственная фигура», «Купальник огонь», «Очень красиво-сочный купальник, вы шикарная женщина», «Принцесса», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Монатик забыла о приличиях и засветила пышные формы в глубоком декольте: «Как же потрясающе».

Как сообщала Politeka, Ирина Монатик ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".

Также Politeka писала, что Ирина Монатик в купальнике показала бюст во всей красе, даже Астафьева и Дорофеева оценили: жаркое фото.