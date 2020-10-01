Стало відомо, як Дмитро Шепелєв знущався над хворою Жанною Фріске

Відвертим зізнанням вразив батько співачки, передає Співрозмовник.

За його словами, Лера Кудрявцева і Ольга Орлова знали, як шоумен Дмитро Шепелєв звертався з Жанною Фріске.

"Він її ображав ще в Америці і Ризі, де вона лікувалася. Говорив, що ти страшна і будеш нікому не потрібна», - відверто заявив Володимир Фріске в коментарі журналістам.

Батько Жанни Фріске також додав, що Кудрявцева з Орловою розповідали про відношення Дмитра до Жанні його дружині Ользі, але він про це не знав до останнього.

За словами Володимира Фріске, він ніколи не пробачить Шепелєва за знущання над дочкою. Підсумовуючи, батько Фріске додав, що шоумен приїжджав до хворої Жанні лише для того, щоб побачитися з сином Платоном.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Шепелєв догрався, і в 2020 році його очікують величезні витрати.

Так, вдівець Жанни Фріске зобов'язаний виплатити понад 7 млн рублів батькам покійної співачки. Таке рішення виніс Перовський районний суд Москви, в який звернувся Володимир Копилов.

Позов Дмитра Шепелєва про стягнення грошей суд скасував.

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