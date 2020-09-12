Дмитро Шепелєв не усвідомлював, що його чекає після того, як він закрутив роман з Жанною Фріске

Відверте зізнання шоумен зробив в інтерв'ю Карену Адамяну в рамках його Youtube-шоу, передає Politeka.net.

З моменту початку відносин з Жанни Фріске шоумена вже дратувала підвищена увага журналістів, адже він не усвідомлював, що його чекає в майбутньому.

"Я взагалі не розумів, у що втручаюся. Коли я зрозумів, що в наше особисте життя лізуть всі, кому не лінь, мені від цього стало дуже страшно. Просто не знав, що з цим робити", - зізнався вдівець.



За словами Дмитра Шепелєва, вже після смерті Жанни Фріске він зробив висновки і тепер не допускає подібні помилки у відносинах з Катериною Тулуповою.

Телеведучий намагається не коментувати нові стосунки, і практично не викладає знімки з коханою в Instagram, щоб не підігрівати інтерес ЗМІ.

"Катя-архітектор, дизайнер, а познайомили нас діти, тому що наші діти ходили в один дитячий сад. Це офіційна історія знайомства і правдива. Є ще неофіційна і дуже смішна. Після того, як ми офіційно познайомилися в дитячому садку, я сиджу в Tinder, гортаю фотки. Там мої реальні фотки. І ті дівчата, з якими ми збіглися, зазвичай писали мені: "Ти не ох**в чужі фотки ставити? Хто Ти, урод? Навіщо?". І якось ми збіглися з Катею, це було ніби друге знайомство в цій соціальній мережі", - видав Шепелєв секрет про те, як вони познайомилися з Катериною.



Раніше ми повідомляли, що Дмитро Шепелєв догрався, і в 2020 році його очікують величезні витрати.

Так, вдівець Жанни Фріске зобов'язаний виплатити понад 7 млн рублів батькам покійної співачки. Таке рішення виніс Перовський районний суд Москви, в який звернувся Володимир Копилов.

Позов Дмитра Шепелєва про стягнення грошей суд скасував.

Нагадаємо, що Наталія Фріске вразила рідкісним архівним фото: "чому саме вона?».

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