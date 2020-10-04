Молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске, Наталія, розбурхала мережу відвертим фото

Як передає Politeka.net, архівний знімок красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина сфотографувала своє тіло в міні-бікіні, засвітивши найсолодші місця. Судячи з фото, воно було зроблено під час відпочинку на Шрі Ланці. На тлі виднілися пальми і захід сонця, а сама Наталя лежала і насолоджувалася видами на шезлонзі.

"Хочеться знову ці заходи, а не ось це ось все...",- підписала фото Фріске, повідомивши, що вона захворіла.

За годину пост Наталії зібрав майже тисячу лайків. У коментарях її стали підтримувати і бажати міцного здоров'я.

"Да ладно вам, погода поки стоїть відмінна! Насолоджуйтесь! Не сумуйте, все буде! Тельці вперед!", "Хочеться туди з тобою дорога моя", "Одужуйте швидше! Міцного здоров'я", "Наташенька, віднови блок з кулінарією", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталія Фріске нещодавно стала хрещеною мамою дівчинки на ім'я Анастасія. Про це жінка розповіла у себе в соцмережах, поділившись фото, на якому заколисувала дитину, яка солодко сопіла у неї на руках.

Відзначимо, що у самої Наталії поки немає дітей, але є племінник – син Жанни і Дмитра Шепелєва Платон.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске розбурхала сміливим купальником:"Ах, яка дівчина".

Як повідомляла Politeka, Шепелєв знущався над хворою Фріске, спливли скандальні деталі: "ти страшна...".

Також Politeka писала, що роздягнена сестра померлої Фріске повідала про свою мрію.