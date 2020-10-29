Стало відомо, як потенційних пільговиків, які хочуть отримати субсидії, перевірятимуть у 2021 році

Новий механізм в ефірі телеканалу Україна 24 анонсував заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

За словами чиновника, для простих українців практично нічого не зміниться, а держава лише змінить алгоритм перевірки інформації в реєстрах.

"На сьогоднішній день при зверненні частину інформації надає громадянин, заповнюючи заяву і декларацію, а частину орган соцзахисту вже отримує безпосередньо самостійно в порядку обміну даними з фіскальною службою, з Пенсійним фондом, фондом соцстрахування і так далі. Вже після того, як призначена субсидія, Міністерство фінансів, яке відповідальне в державі за проведення верифікації, проводить перевірку через всі існуючі бази даних. з початку наступного року процедура змінюється. Паралельно з органами соціального захисту населення здійснюватиметься перевірка з іншими реєстрами через Міністерство фінансів", - пояснив Музиченко в ефірі українського телеканалу.

Тепер вся інформація, яку українці спробували приховати від держави, надходитиме до органів соцзахисту не на етапі отримання субсидії, а перед її призначенням.

Це, на думку заступника голови Міністерства, дозволить не допустити неправомірних виплат.

Крім цього, Музиченко в ефірі телеканалу пояснив, чи вплине на розмір субсидії підвищення розцінок на блакитне паливо з 1 листопада 2020 року.

"Збільшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги має наслідком збільшення розміру субсидій. Механізм субсидій полягає в тому, що для домогосподарств визначається той обсяг платежу, який воно здійснює залежно від доходів. Оскільки доходи в даній ситуації не зміняться, а змінюються витрати, то вся додаткова сума витрат лягає власне на субсидії", – резюмував заступник голови Мінсоцполітики в ефірі Україна 24.

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