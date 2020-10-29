Стало известно, как потенциальных льготников, котоыре хотят получить субсидии, будут проверять в 2021 году

Новый механизм в эфире телеканала Украина 24 анонсировал замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

По словам чиновника, для простых украинцев практически ничего не изменится, а государство лишь изменит алгоритм проверки информации в реестрах.

"На сегодняшний день при обращении часть информации предоставляет гражданин, заполняя заявление и декларацию, а часть орган соцзащиты уже получает непосредственно самостоятельно в порядке обмена данными с фискальной службой, с Пенсионным фондом, фондом соцстрахования и так далее. Уже после того, как назначена субсидия, Министерство финансов, которое ответственно в государстве за проведение верификации, проводит проверку через все существующие базы данных. с начала следующего года процедура меняется. Параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка с другими реестрами через министерство финансов", - объяснил Музыченко в эфире украинского телеканала.

Теперь вся информация, которую украинцы попытались скрыть от государства, будет поступать в органы соцзащиты не на этапе получения субсидии, а перед ее назначением.

Это, по мнению замглавы министерства, позволит не допустить неправомерных выплат.

Помимо этого, Музыченко в эфире телеканала объяснил, повлияет ли на размер субсидии повышение расценок на голубое топливо с 1 ноября 2020 года.

“Увеличение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги имеет следствием увеличение размера субсидий. Механизм субсидий заключается в том, что для домохозяйств определяется тот объем платежа, который оно осуществляет в зависимости от доходов. Поскольку доходы в данной ситуации не изменятся, а меняются расходы, то вся дополнительная сумма расходов ложится собственно на субсидии", – резюмировал замглавы Минсоцполитики в эфире Украина 24.

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