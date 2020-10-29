Багато зірок в гонитві за красою та вічною молодістю лягають під ніж пластичного хірурга і стають завсідниками лікарів-косметологів, часом змінюючи своє обличчя до невпізнання і втрачаючи індивідуальність

Politeka.net зібрала показові фото знаменитостей, які перестаралися з пластичними операціями і "уколами краси".

Співачку Ані Лорак постійно дорікають у зловживанні "уколами краси". А пластичні хірурги говорять про те, що зірка, швидше за все, зробила корекцію форми губ і певних зон на обличчі, що втрачають з віком свої об'єми.

Не потрібно бути експертом, щоб помітити, що Ірина Білик не раз робила пластику і регулярно користується послугами косметологів. Співачка, звичайно, позбулася зморшок, але тепер її обличчя стало "перетягнутим" і схожим на маску.

Відома київська Instagram-модель Олена Омович, яку називають українською "копією" Кардашьян, відверто розповідає про свої пластичні операції. Худорлява від природи дівчина збільшила собі бюст і сідниці, а також зменшила ніс і зробила більші губи.

Відома російська телеведуча Анфіса Чехова теж занадто захопилася походами до косметологів, які "перекололи" її ботоксом. Шанувальники стали помічати, що у красуні зникла її жива міміка.

Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова здивувала змінами в зовнішності за останні роки. Багато фанатів стверджують, що зірка втратила індивідуальність після хірургічних і косметологічних втручань.

Нагадаємо, Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова: "фі, як він вам не пасує".

Як повідомляла Politeka, 50-річну Ірину Білик застали з пекучим брюнетом на яхті, відео.

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