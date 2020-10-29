Многие звезды в погоне за красотой и вечной молодостью ложатся под нож пластического хирурга и становятся завсегдатаями врачей-косметологов, порой меняя свое лицо до неузнаваемости и теряя индивидуальность

Politeka.net собрала показательные фото знаменитостей, которые переусердствовали с пластическими операциями и "уколами красоты".

Певицу Ани Лорак постоянно упрекают в злоупотреблении "уколами красоты". А пластические хирурги говорят о том, что звезда, скорее всего, сделала коррекцию формы губ и определенных зон на лице, теряющих с возрастом свои объемы.

Не нужно быть экспертом, чтобы заметить, что Ирина Билык не раз делала пластику и регулярно пользуется услугами косметологов. Певица, конечно, избавилась от морщин, но теперь ее лицо стало "перетянутым" и похожим на маску.

Известная киевская инстаграм-модель Алена Омович, которую называют украинской "копией" Кардашьян, откровенно рассказывает о своих пластических операциях. Худосочная от природы девушка увеличила себе бюст и ягодицы, а также уменьшила нос и сделала больше губы.

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова тоже слишком увлеклась походами к косметологам, которые "перекололи" ее ботоксом. Поклонники стали замечать, что у красотки пропала ее живая мимика.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова удивила переменами во внешности за последние годы. Многие фанаты утверждают, что звезда потеряла индивидуальность после хирургических и косметологических вмешательств.

Напомним, Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, 50-летнюю Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, видео.

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