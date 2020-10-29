Популярна співачка Тіна Кароль блиснула casual-образом під час звичайної прогулянки

Фото було опубліковано в Instagram українського дизайнера Аліни Качоровської.

Так, 35-річну виконавицю застукали під час відвідування кафе при однієї з популярних взуттєвих студій в Києві.

Для прогулянки спекотна Тіна Кароль підібрала джемпер і спідницю-міді. Більш того, на ногах співачки і судді шоу "Голос" можна побачити нові ексклюзивні босоніжки зі вставками з овични.

Також Тіна Кароль не надто морочилася з зачіскою для звичайної прогулянки, тому волосся зібрала в низький хвіст.

"Кожен раз, коли до нас заходить Тіна Кароль, відбувається вибух позитивних вібрацій", - зазначила дизайнер Аліна Качоровська і додала, що босоніжки були створені спеціально для популярної співачки.

Суддя шоу "Голос" не забула про запобіжні заходи в умовах пандемії китайського вірусу і одягла чорну захисну маску від шведського бренду Airinum.

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На нових фото артистка відображена на сцені під час виступу. Для свого номера Кароль вибрала вельми оригінальне чорне плаття, вартість якого за повідомленнями становить 50 тисяч гривень.

Його верх прикрашений численними фігурними вирізами під грудьми і на животі, які додають поряд нотку пікантності, підкреслюючи пишні груди співачки, яку та не стала ховати в ліфчик. Доповнюють наряд, який з легкістю може звести з розуму чоловіків, елегантна спідниця в підлогу і високі шкіряні рукавички.

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