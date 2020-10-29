Відома співачка Крістіна Орбакайте, яка останнім часом живе з сім'єю в США, шокувала новим образом

Як повідомляє Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

На кадрі дочка Алли Пугачової сидить за столом, на якому пляшка мінеральної води і розкішний букет з білих троянд. На зірці - прозорий наряд, що не приховує бюста Христини, також звертає на себе увагу скуйовджена зачіска Орбакайте і неприродний колір обличчя.

"Сім'я замінює все. Тому, перш ніж її завести, міцно подумай, що тобі важливіше: все або сім'я", – написала знаменитість.

Шанувальники погодилися зі співачкою, проте знайшлися і ті, що дорікнув Христину в несерйозному оношении до шлюбу. Деякі фанати вважають, що слова у дочки Пугачової розходяться зі справою.

"А сама скільки разів її заводила і чим думала і про що коли ми молоді, нам хочеться все, але коли ми досягаємо певного віку, все стає мішурою по відношенню до сім'ї...... Принада. 🌺 Я спочатку подумала, що Алла Борисівна😃. Дуже схожа. Але ви ж все встигаєте і сім'я у вас прекрасна! Висновок? Пом'ята якась😌 Пом'ята якась можна завести сім'ю і отримати все, не треба вибирати! Христина СІМ'Я все життя, але тільки те що дочка БЕЗ це погано по собі ЗНАЮ а мені 64 і весь час ПАМ'ЯТАЮ тата (це не натація) це відповідь на дію ♪ з зачіскою завжди були проблеми, потрібна стрижка - каскад, з роками довгі кінчики виглядають не доглянуто і надають віку ♪ красуня точно! Краще б це все матері-маразматичці порадила....Хоча звичайно, як спадкоємиця-Христина єдина дочка своєї матусі.Діти то ні біологічно, ні юридично не її!",- пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте захопила знімком зі своїми дорослими синами і дочкою. Відповідне фото з'явилося на фан-сторінці в Instagram.

На знімку дочка Алли Пугачової відображена зі своїми трьома дітьми-Микитою Пресняковим, Дені Байсаровим і Клавдією Земцовою.

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