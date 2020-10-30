Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, похвалилася фігурою в одній білизні

Зірка останнім часом стала частіше балувати шанувальників новими спекотними знімками, пише Politeka.net. Цього разу модель одягла чорну білизну з золотими кнопками і пряжками. Така білизна відмінно підійшла б до дорослих ігор.

З вузького ліфчика ледь не вистрибували великі груди. Останні здавили ремінці, тому вона стала виглядати ще привабливіше.

Також трохи вище стегон важко не помітити поясок для панчіх. Він на тонкому ремінці підкреслив тонку талію.

Маленькі трусики визирали з-під ремінця і привертали увагу не менше.

Підв'язки на ніжках обтягнули їх, і ніби впилися в шкіру.

Зірка розпустила довге чорне волосся і зробила гарний макіяж. В руках вона тримала білу троянду і книгу, в яку ніби вчитувалася.

"Не судіть про книгу по обкладинці ;) 🔒 1 або 2! ?? Яка ваша улюблена!?",- написала модель.

За 11 годин пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних слів зовнішності красуні.

"Прекрасне видовище", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд виклала відверте фото, на якому постала напівоголеною. Дівчина одягла для зйомки білу мереживну нижню білизну, яка ледь стримувала апетитні груди моделі. Образ зірки доповнили пишні локони, довгі сережки, а також макіяж в бежево-пісочних тонах.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала біля входу в готель, демонструючи своє спокусливе тіло в крихітному купальнику у всій красі. Зірка показала себе в повний зріст.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в" Хижому "боді:"дитинко, нахиляйся".