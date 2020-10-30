Известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях,похвасталась фигурой в одном белье

Звезда последнее время стала чаще баловать поклонников новыми жаркими снимками, пишет Politeka.net. В этот раз модель Надела черное белье с золотыми кнопками и пряжками. Такое белье отлично подошло бы к взрослым играм.

Из узкого лифчика едва ли не выпрыгивала большая грудь. Последнюю сдавили ремешки, отчего она стала выглядеть еще привлекательнее.

Также чуть выше бедер трудно не заметить поясок для чулок. Он на тонком ремешке подчеркнул тонкую талию.

Маленькие трусики выглядывали из-под ремешка и привлекали внимание не меньше.

Подвязки на ножках обтянули их, и будто впились в кожу.

Звезда распустила длинные черные волосы и сделала красивый макияж. В руках она держала белую розу и книгу, в которую якобы вчитывалась.

"Не судите по книге по обложке ;) 🔒 1 или 2! ?? Какая ваша любимая!?", - написала модель.

За 11 часов пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных слов внешности красотки.

"Прекрасное зрелище", - написал один из поклонников.

Напомним, Эби Рэтчфорд выложила откровенное фото, на котором предстала полуобнаженной. Девушка надела для съемки белое кружевное нижнее белье, которое едва сдерживал аппетитную грудь модели. Образ звезды дополнили пышные локоны, длинные серьги, а также макияж в бежево-песочных тонах.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала у входа в отель, демонстрируя свое соблазнительное тело в крошечном купальнике во всей красе. Звезда показала себя в полный рост.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся".